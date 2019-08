SDF, au-delà des préjugés

Rediffusion de l'émission du 6/5/2019.

La qualification de Sans Domicile Fixe définit ces personnes que nous croisons dans l’espace public sous un aspect purement socio-économique et matériel : l’absence de logement.

Il est important de souligner qu’il ne s’agit pas d’un statut social, mais d’une phase d’un parcours de vie, d’une situation temporaire, même d’un processus. Une situation ne définit pas l’identité d’une personne.

En 2016 d’après l’Insee, la France comptait 8,8 millions de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté soit 14% de la population. En Occitanie, 17 % de la population vit sous le seuil de pauvreté (soit 1026 euros pour une personne seule selon l’Observatoire des inégalités), ce qui la place au 4ème rang des régions les plus pauvres du territoire. Ce taux s’élève à plus de 30 % à certains endroits, comme Béziers et Perpignan.

En Occitanie, 9 % de la population vit dans un Quartier dit « Prioritaire de la Politique de la Ville (QPV) » contre 7 % sur l’ensemble du territoire et à eux seuls, l’Hérault et le Gard regroupent la moitié des habitants des quartiers pauvres de la région

Ainsi, des initiatives sont présentes sur notre territoire afin d'améliorer la cohésion sociale. Par exemple, la Bulle - Douche nomade est une association qui lutte contre les exclusions et la précarité en permettant l’accès à l’hygiène des personnes sans abri et mal logées les plus éloignées des structures d'aide existantes. Ce dispositif d'hygiène mobile animé par des bénévoles prend la forme d'un camping-car sillonnant le Grand Montpellier.

Pour les soutenir : HelloAsso de la bulle - Douche nomade

Pour en savoir plus :

-La Bulle - Douche nomade

Site

Facebook

-Autres initiatives :

Le Carillon

TAPAJ

Réseau Entourage

-Ressources :

Simple comme bonjour - Petit guide pour aller à la rencontre des personnes sans abri

Fondation Abbé Pierre