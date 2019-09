Se former aux gestes de premiers secours, une nécessité pour sauver nos proches

L'INTERVIEW / Une journée pour sensibiliser la population aux gestes de premiers secours

Ce samedi 14 septembre sera la Journée mondiale des premiers secours. Dans 9 situations d’urgence sur 10, c’est la vie d’un proche qui est en jeu, d’où l’importance de se former rapidement et sérieusement aux gestes et comportements qui sauvent, les gestes des premiers secours. Depuis sa création, la Croix-Rouge française a comme défi de sensibiliser dès le plus jeune âge à l'importance d'apprendre, de pratiquer et de connaitre les gestes qui peuvent sauvent la vie d'un proche. Plus de 150 animations sont prévues ce samedi dans toute la France, avec des initiations pour tous.

Le Professeur Jean-Jacques Eledjam, président de la Croix-Rouge française, est l'invité de Melchior Gormand.

L'Amazonie et ses peuples, au Château des Ducs de Bretagne à Nantes.

