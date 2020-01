Se mettre en marche pour la maison commune

Rappellez-vous 2010 : une gigantesque marée noire dans le Golfe du Mexique due à l’explosion d'une plateforme pétrolière, l’année suivante c'est l’explosion de la centrale nucléaire de Fukushima au Japon. Ici c’est un tremblement de terre qui déclenche un tsunami et provoquera la catastrophe nucléaire.

2015- Quatre ans plus tard la COP 21 à Paris, un accord à l’arrache nous fait espérer la limitation à deux degrés de notre maison commune avant la fin du siècle…. mais il est dénoncé par Donald Trump qui veut pour son pays l’auto suffisance énergétique avec de nouvelles productions de gaz de schiste, de pétrole et de charbon.



L’été dernier, les gigantesques feux de la forêt amazonienne, en ce moment ceux de l’Australie.

En France, les incendies de l’été, aujourd’hui les huitres polluées, les produits phytosanitaires encore plus consommés que jamais, une politique gouvernementale qui n’arrive pas à stopper l’augmentation du CO2. Le tableau est noir…

Ces faits objectifs doivent plus que jamais nous mettre en chemin pour la prochaine décennie qui doit être exemplaire.

Et notre chemin, pour la plupart d’entre nous il est local. Le changement c’est d’abord notre changement intérieur. On peut avoir conscience de la nécessité de changer mais nous pouvons rester comme tétanisé car nous pensons que tout cela nous dépasse. Or c’est oublier que chacun a une capacité d’adaptation pour se mettre en ordre de marche vers l’action. Il s’agit donc d’aller par étape, d’être réaliste avec nous même en se donnant des objectifs atteignables et en positivant. L’optimisme est un devoir, parce qu’il fait des heureux autour de nous mais aussi parce qu’il nous permet de modifier notre cerveau et de trouver de la motivation. La motivation est un arbitrage entre les coûts et les bénéfices, si je suis positive, cela augmente ma capacité à agir. Et puis les bons gestes, les bonnes stratégies on va se plaire à les répéter et cela deviendra une habitude qui ne coûte plus.

Tout cela c’est le fonctionnement du cerveau tel que le décrivent les neurologues mais on le sait intuitivement.

Alors je baisse mon chauffage d’un degré et je mets une polaire, et j’écris à mon propriétaire pour l’encourager à changer les menuiseries qui datent de 1904. Vous triez mieux, et vous allez vous mettre au compost, puis vous allez réparer ou faire réparer plutôt que de jeter…

Tu vas laisser la voiture au garage une fois par semaine quand il fait beau et trouver des stratégies pour en éviter son usage, tu réalises comme c’est agréable de marcher ou de faire du vélo et de sentir le vent et la pluie sur ton visage… Elle va s’engager aux municipales pour booster la transition écologique de sa commune….

Chacun son chemin et ses étapes, mais de bons pas en avant, pas des petits pas, on ne peut plus se permettre la politique des petits pas, donc de bons pas.

Chacun dans sa façon de vivre et son métier a sa responsabilité : l’homme ou la femme de ménage et leur employeur pour bien trier, l’architecte pour rénover plutôt que construire, l’urbaniste pour densifier la ville et donner le goût d’y vivre ou de revenir y vivre, et bien sur l’élu(e) pour choisir les problématiques majeures de la transition écologique et y mettre le budget qui correspond.