Le service catholique des funérailles a lancé une série d’ateliers et de rencontres autour du thème “se réconcilier avec la mort”.

Une pédagogie basée sur l'écoute et le partage en petits groupes dans un souci d'écoute mutuelle.



Ces ateliers commenceront le 10 novembre à l'EMD à Marseille et le 1er décembre à Notre Dame de l'Arc à Aix-en-Provence.



Les précisions de Laure Leslé et Bruno de Chateauvieux, du service catholique des funérailles à Marseille.