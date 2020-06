Se rendre aux musées berruyers de nouveau possible

Des dérogations concernant la chasse de nouveau accordées. Un moyen de réguler le nombre de sangliers de plus en plus important.



Vous avez envie d'une visite au musée ? C'est de nouveau possible à Bourges depuis quelques jours. Mais pour l'instant seul le musée Estève et celui des meilleurs ouvriers de France ont rouvert leurs portes.



Réouverture aussi de Beauval depuis mardi. Les visiteurs sont revenus petit à petit dans le zoo de Saint-Aignan dans le Loir-et-Cher.



La vente de DVD toujours un succès grâce à une entreprise castelroussine ! Depuis le début du confinement, Arcadès enregistre des ventes supérieures à la période de Noël.