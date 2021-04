Sébastien BRUN est le chef de cuisine du Collège Le Réflessoir à Bléré.

Cet ancien cuisinier de restaurant traditionnel travaille depuis plus de 20 ans maintenant en restauration collective. Il a à cœur de contribuer à l'éducation des enfants au bon goût et aux bons produits. Pour cela il tisse des liens très étroits avec les producteurs locaux pour que la cantine soit un lieu où l'on mange bien et de mieux en mieux.