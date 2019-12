Sébastien Réocreux : Noël en lumière

A l'entrée de Saint-Chamond, tout proche du nouveau commissariat de police vous attendent de belles animations orchestrées par le boulanger Sébastien Réocreux et ses amis et voisins : 3 soirées gourmandes le vendredi, le père Noël tous les mercredis après-midi et de nombreuses activités proposées au profit de l'association Kilian et, cerise sur le gâteau, la plus grande crèche animée de la vallée du Gier avec des animaux installés à demeure dans les pâturages alentours !

L'enthousiasme de Sébastien est communicatif