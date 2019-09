Sécheresse dans les Vosges, les arbres se parent d'un feuillage orangé

Depuis cette année, l’ONF alerte sur un phénomène facilement observable lorsque l’on parcourt les forêts vosgiennes : celui du rougissement des arbres.



Il suffit de prendre un peu de hauteur sur les massifs pour déceler de plus en plus ce changement de couleur. En Alsace, l'automne ne s'invite pas en avance. Cette sécheresse semble plutôt issue des conditions météorologiques et du changement climatique.



Des explications de Rodolphe Pierrat, adjoint au directeur et chargé des questions techniques auprès de l’ONF, l’Office National des Forêts.