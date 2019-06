Sécheresse en forêt

Cela ne vous a pas échappé, la sécheresse est bien installé. Faute à une pluviométrie bien en deçà des moyennes de saisons. Les nappes phréatiques sont à des niveaux bas, et certaines plantations et types de végétaux sont touchés. Un stress hydrique qui gagne nos arbres et donc nos forêts. Nous avons voulu faire le point sur la situation avec Jean Jacques Miyx, président de Fransylva 03, une fédération syndicale de propriétaires forestiers privés...