Sécheresse et alerte sur l'alimentation en eau de l'agglomération lédonienne

Et celles de la Vallière et de Trenal sont déconnectées du réseau de la communauté d’agglomération de Lons-le-Saunier de plus en plus tôt chaque année.

Au cours d’une conférence de presse, le service des eaux d’ECLA a évoqué la possibilité d’une rupture d’alimentation en eau potable.

Si ce scénario catastrophe n’est pas encore pour tout de suite, la collectivité souhaite sensibiliser la population sur cette situation alors que le Jura est au niveau crise de l’alerte sécheresse.