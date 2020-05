Bonjour chers auditeurs et ravi de vous accueillir sur RCF Touraine pour le retour du mag des associations. Cette semaine, nous allons évoquer la délégation d’Indre-et-Loire du Secours Catholique avec son président Michel Bonnet. Nous allons voir avec notre invité les objectifs et les actualités de cette structure reconnue d’utilité publique en faveur de la solidarité et de la fraternité, tout en agissant contre la pauvreté. On se retrouve tout de suite !