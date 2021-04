Secours catholique: Comment aider pendant le confinement ?

Le Secours Catholique constate, comme beaucoup d'associations, que le besoin de soutien des personnes les plus fragiles se fait plus pressant, avec la poursuite de la crise sanitaire en 2021.

Les plus défavorisés font face à de graves problèmes financiers, avec de l'endettement qui s'accumule, des difficultés à payer les factures. Le Secours Catholique est là pour les accompagner dans ces situations difficiles, les aider lorsque cela est possible et surtout leur donner les moyens d'accéder à leurs droits (allocations familiales, RSA etc.).

Parallèllement, il poursuit et amplifie ses projets innovants qui visent à susciter de nouvelles solidarités et créer du lien, comme l'exploitation de jardins partagés ou l'organisation de vacances en famille.

Si l'on veut rendre service au Secours Catholique, beaucoup de missions diverses peuvent être proposées.

Pour en savoir plus, appelez le 04 72 33 38 38 ou rendez-vous sur le site de la délégation du rhône