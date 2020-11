Secours Catholique Nord Franche-Comté - Un secteur impacté par la crise

Nous poursuivons notre feuilleton consacré à la délégation nord Franc-Comtoise du Secours Catholique. L'organisme a fait connaître les résultats de son analyse sur l'évolution de la pauvreté dans l'hexagone la semaine dernière. Et son constat est sans appel, la situation devient de plus en plus dramatique. Notamment à cause de la crise sanitaire et économique.