Secours Catholique, Secours Populaire et Croix Rouge s'unissent pour les vallées

Comment être plus efficace pour aider les sinistrés de la tempête Alex ? Plus de six mois après le passage des trombes d'eau, le temps est long pour de nombreux sinistrés qui constatent la solidarité mais qui avancent parfois à petit pas. Histoire d'aller encore plus vite et donc de remonter le moral de la population, La Croix-Rouge, le Secours Catholique et le Secours populaire français unissent leurs forces dans les Alpes-Maritimes.

Désormais toute personne faisant une demande à l’une des trois associations verra son dossier étudié en même temps sans être obligé de réitérer sa demande auprès des trois associations. L’objectif des trois associations est de porter plus longtemps et de façon plus importante le soutien auprès des sinistrés de la tempête Alex.

A ce jour, ce sont près de 677 702,43 euros de débloqués pour leur venir en aide et 318 personnes ou structures aidées par les trois associations.