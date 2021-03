Secret de confession: "le secret n'est pas le silence"

On dit d’un prêtre lorsqu’il confesse, qu’il représente les oreilles de Dieu, par conséquent tout ce qu’il entend à ce moment précis est marqué du sceau sacramentel.

Le secret de confession est donc total et absolu et ne peut en aucun cas être révélé.

Cette pratique ancestrale, entourée de mystères, questionne autant qu’elle interroge l’imaginaire collectif de notre société.

Pourtant l’absoluité de ce secret est en débat depuis la crise des abus sexuels qui affecte l'Église catholique.

Ce secret qui ne souffre aucune exception engendre parfois dans l’opinion le sentiment d’une possible impunité offerte à un criminel alors comment respecter les consciences d’un côté et rendre justice de l’autre?

Quels sont les fondements théologiques et spirituels du secret de confession?

Ce sont les questions que nous abordons aujourd’hui avec la Père Thomas Poussier, auteur du livre "le secret de confession" chez Salvator.