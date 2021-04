Bonjour chers auditeurs et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous du mardi matin sur la vie associative en Touraine. Nous sommes de retour en studio et ce matin, nous allons découvrir le SEL Touraine avec sa présidente Hélène Babin. Qu’est-ce qu’un système d’échange local et quel est son mode de fonctionnement pour ainsi recréer du lien social là où l’individualisme s’est installé ? La réponse tout de suite avec notre invitée !