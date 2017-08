Selon l'Insee, les ménages sont plus nombreux, mais plus petits

D'après une dernière étude de l'Insee, les ménages de France évoluent. Ils sont désormais plus nombreux, mais plus petits qu'auparavant.

Des ménages plus nombreux, mais plus petits ! C’est l'un des principaux constats de la nouvelle étude de l’INSEE publiée mardi 29 août dernier. Selon l'Institut national de la statistique, plus d’un tiers des ménages sont composés d’une seule personne. A l'inverse, un tiers des ménages français sont composés de deux personnes et le dernier tiers est composé de trois personnes voire plus…



Le nombre de ménages en hausse

L’étude montre également qu’il y a eu une augmentation des ménages. Ils sont 4,2 millions de plus qu'en 1999. Pour Laurent Toulemon, chercheur à l’INED et directeur de recherche sur la fécondité et ses déterminants en France et en Europe, l’augmentation du nombre de ménages s’explique notamment par la hausse de la population française en général.

"La population se répartit dans de plus en plus de ménages. Cela tient à beaucoup de raisons. Il y a plus de personnes qui vivent seules. Et avec les ruptures d’union, certaines personnes se mettent à vivre seules" explique-t-il.



Des grossesses désirées et maîtrisées

Sur la question de la petite taille des ménages, Laurent Toulemon mise avant tout sur la maîtrise de la fécondité. "Les grandes familles d’autrefois n’étaient pas vraiment maîtres de la taille de leur fécondité. Aujourd’hui, on a beaucoup plus l’idée selon laquelle les grossesses doivent être désirées, voire planifiées. Les gens veulent avoir un ou deux enfants mais rarement plus de trois" ajoute-il.

L’étude montre aussi que le nombre de couple avec enfant est resté stable depuis 1999, tandis que les nombres de familles monoparentales ont augmenté.

Laurent Toulemon, chercheur à l’INED et directeur de recherche sur la fécondité et ses déterminants en France et en Europe, au micro de Jean-Baptiste Bornier: