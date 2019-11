Semaine de l'emploi handicapé

Invitée : Fabienne Burguet, directrice exécutive de l'association Ohé Prométhée Charente créée en 1992 par l'Adapei et l'Union patronale pour faciliter l'accès et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées. Fabienne Burguet explique les actions de son association pour l'emploi des handicapés et présente la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées qui se déroule du 18 au 24 novembre, avec, en Charente, une première action, dès le 14 novembre, une rencontre sur le thème des déficiences visuelles. Se succéderont ensuite de nombreuses initiatives, témoignages, visites d'entreprises tout au long de la semaine.