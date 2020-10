Semaine du Goût : Une semaine pour se faire plaisir et pour éduquer sur fond de crise sanitaire.



Ce 12 octobre débute la Semaine du Goût à Limoges et en Haute-Vienne. Malgré l'épidémie du covid, elle est une nouvelle fois organisée pour développer l'éveil au goût chez les enfants et ravir les papilles des plus grands. Cette année, elle place les produits du Périgord au cœur de sa thématique. Organisée du 12 au 18 octobre, la 31ème édition de la Semaine du goût va essentiellement se tenir dans les établissements scolaires de Limoges pour un parcours santé éducatif. Les résidents des Ephad bénéficieront des menus gastronomiques dans leurs établissements. Le grand public, lui, a rendez-vous au Marché du goût, ce samedi 17 octobre, place de la République à Limoges.