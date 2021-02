Semaine olympique et paralympiques dans les écoles primaires de Challans

Depuis lundi, les six écoles élémentaires de la ville de Challans organisent une Semaine olympique et paralympique dans le cadre des JO à Paris en 2024.

Entre les restrictions sanitaires liées au coronavirus et les intempéries, la semaine a été sportive à l’école publique de la Mélière à Challans. Dans le cadre du label Terre de jeux dans lequel s’est engagée la ville depuis deux ans, des semaines pédagogiques à la découverte des sports olympiques sont proposées aux élèves de primaire de la commune du Nord Vendée. Au programme : escrime, taekwondo, handballl ou encore handisport.