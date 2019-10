Semaine spéciale Marie de l'Incarnation sur RCF Touraine

Le Loir et Cher et l’Indre et Loire encore en vigilance orange aux orages pour cette nuit, ainsi que 44 autres départements. La fin de l’épisode orageux est prévu pour demain midi.



dans cette édition, nous continuons à vous faire découvrir le travail des Soeurs franciscaines servantes de Marie, en Inde. La congrégation, fondée à Blois, intervient notamment auprès de jeunes filles de la rue.



Semaine spéciale Marie de l’Incarnation sur RCF. On s’intéressera ce soir à celle qui est partie évangéliser le Canada au 17ème siècle.