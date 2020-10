Séparé(e)s divorcé(e)s... Osez choisir la vie

"L'Eglise doit accompagner d'une manière attentionnée ses fils marqués par un amour blessé, en leur redonnant confiance et espérance..."

Pape François, Amoris Laetitia

La pastorale familiale du diocèse de Tours organise un parcours de 6 journées pour cheminer ensemble de novembre à juin.

Venez découvrir toutes les forces qui sont en vous. Ensemble, nous les ferons revivre et grandir à travbers des enseignements, des témoignages, des temsp de partages, des temps de rpière, des liens amicaux à tisser.

Consacrez six samedis pour vous faire du bien, les 7 novembre, 12 décembre, 16 janvier, 13 mars, 24 avril, 5 juin de 9h30 à 17h30 à la Maison diocésaine Le Carmel à Tours.

INSCRIPTION

Prendre contcat en amont de votre inscription auprès de Marie-Hélène au 07 49 48 55 60 ou par mail : se.di.re@catholique37.fr