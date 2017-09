500 enfants en France, 6 000 au total en Europe : c'est le nombre d'enfants et adolescents qui décèdent chaque année d'un cancer. La fondation Gustave Roussy a décidé de lancer une collecte de fonds pour la recherche, espérant collecter 10 millions d'euros d'ici 2020. Le professeur Gilles Vassal, pédiatre et directeur de recherche clinique, précise la démarche.

Pendant ce mois de mobilisation, Septembre en Or, s'affichera une campagne nationale, "Guérir les cancers de l'enfant au 21e siècle". C'est un enjeu majeur dans le domaine de la médecine pédiatrique. Comme l'explique le professeur Gilles Vassal, "dans neuf cas sur 10, on ne sait que répondre aux parents qui demandent pourquoi leurs enfants ont un cancer".

Avec un fonds suffisant, la recherche pourrait avancer plus rapidement. "En cancérologie, il y a une explosion des technologies et des connaissances. (...) On est capables d'analyser en profondeur la tumeur des patients. Mais si l'on investit plus, on a la possibilité d'avancer plus vite."

Les cancers chez l'enfant : des mécanismes différents de ceux des adultes

Les cancers chez l'enfant méritent une attention particulière dans le domaine de la recherche. En effet, les mécanismes de développement des cancers ne sont pas les mêmes selon l'âge du patient. "L'enfant ne fume pas, ne boit pas, n'a pas cinquante années de mauvaise alimentation ou de manque d'exercice derrière lui, qui sont des facteurs aggravants." Il s'agit alors de mieux comprendre le rôle du système immunitaire dans le développement de la maladie des plus jeunes.

Ainsi, il paraît nécessaire d'utiliser les nouvelles technologies au bénéfice des enfants. Cela permettra de lancer de nouveaux dispositifs thérapeutiques, adaptés à la situation particulière que sont les cancers pédiatriques.