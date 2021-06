Serge Dumont : plongeur explorateur du milieu aquatique alsacien

Serge Dumont est enseignant-chercheur à l'Université de Strasbourg. Biologiste, il allie ses passions pour la plongée et l'image dans la réalisation de nombreux documentaires. On lui doit notamment ‘Le fleuve invisible, un trésor sous la plaine du Rhin’.



L'écosystème phréatique et les gravières d'Alsace sont pour lui des milieux à préserver. Car leur équilibre est fragile, souvent menacé par les actions de l'homme.