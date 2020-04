Serrons-nous les coudes du 20 avril

9h04: Claudine Crutzen, du gite Villa Capella

9h16: Interview de la famille Jodogne avec Charles Neuforge

9h24: Anne Zinnen, directrice de la maison du Tourisme du Pays de Herve

9h37: Alexandra Carrara, Communication – Relations Publiques Accueil Champêtre en Wallonie, animatrice de l'émission "raconte moi la campagne" sur 1RCF Belgique

9h49: Olivier Lefèvre, Marketing et Communication à Logis de Belgique

10h02: Valérie Debue (MR), Ministre de la Fonction Publique, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité Routière

10h13: Whautier Robyns, directeur Presse & Communication Assuralia, union professionnelle des entreprises d'assurances et de réassurances belges et étrangères opérant sur le marché belge

10h23: Pierre Coenegrachts, Dir. Gén. Adjoint Wallonie-Belgique Tourisme

10h33: Jacques Crul, directeur de Blegny-Mine, une des plus importantes attractions touristiques de Wallonie.

10h41: Adrien Mogenet, porte-parole des scouts de Belgique

10h45: Chronique Jardin & potager de Gil

10h51: Chronique Histoire de Savoir de Dany

10h55: Fabian Delarbre, Cérémoniaire du Sanctuaire de la Vierge des Pauvres de Banneux