Serrons-nous les coudes du 21 avril

9h03: Brigitte Bouton, inspectrice générale de la branche Santé à l'AVIQ, Agence pour une vie de qualité

9h20: Sébastien Marcq, directeur général de l'asbl Accueil et solidarité qui réunit 6 maisons de repos et 1 établissement pour adultes handicapés

9h35: Nicole Deliege, 87 ans en mai

9h50: Laura Rizzello, assistante paroissiale pour le doyenné de Liège, rive droite, en mission en maisons de repos ou à domicile

10h00: Virginie Palizeul, infirmière en chef à la "Résidence de la fontaine"

10h11: Jean-Pierre Royen, directeur de la maison de repos "La Belfagetaine" à BEaufays

10h22: Docteur Alain Firket médecin coordinateur à la résidence Cocoon

10h30: Catherine Veckmans, aide soignate en maison de repos à Namur

10h38: Temoignage anonyme du directeur d'une grosse maison de repos d'un CPAS

10h42: Thierry Dupiereux, Chronique famille/ conseils enfants

10h51: Joelle Iland, Coach scolaire & Coach de vie privée/professionnelle, elle donne des conseils bien-être.

10h53: Tommy Scholtes, Porte-parole francophone de la conférence épiscopale et du Cardinal De Kesel