Service civique dating en Sarthe, 3 dates en octobre pour s'engager

3 services civiques dating sont prévus en Sarthe, le premier a lieu ce mercredi 2 octobre 2019 à Château du Loir et à la Flèche, le second au Mans mercredi 9 octobre et le dernier, le mercredi 16 octobre 2019 à Saint Ouen de Mimbré. Revenons sur les objectifs d'un service civique, accessible entre 16 et 25 ans, avec une mission fixée par l'entreprise et une rémunération de celle-ci et de l'Etat. L'objectif est de réunir les deux parties, entreprises et jeunes, pour trouver plus facilement et avec un vrai contact. Un pôle est aussi prévu pour aider les jeunes, les soutenir et leurs données des conseils. Le réseau Information Jeunesse de la Sarthe est à l'initiative. Parlons-en avec Benoît Coulbaut au micro de Pierre Girault pour RCF Sarthe.