Sexualité : En parler aux ados ?

C’est quoi devenir un homme ? C’est quoi devenir une femme ?

Difficile de répondre clairement à ces questions que se posent les ados, quand la puberté a commencé et que le corps d’enfant se transforme en corps d’adulte.

Si le développement des médias et la facilité d’accès à l’information permet à tous d’être largement informés, cela ne veut pas dire qu’on est toujours bien préparé à vivre pleinement sa sexualité et sa vie affective.

Les parents d’aujourd’hui se trouvent parfois désemparés face à un environnement de plus en plus complexe où l’accès à la pornographie est facilitée et les repères sont floues.

Comment aborder avec délicatesse toutes ces questions liées au corps et à la sexualité?

Nous vous proposons d’échanger aujourd’hui avec Anne-Cécile et Grégoire, parents d’ados, ils nous racontent comment ils ont abordé la vie affective relationnelle et sexuelle avec leurs enfants.