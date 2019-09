SFH et Yves Marnas son PDG : une réussite liée à la qualité et à l'innovation



Gérer les déchets industriels est aujourd'hui un sujet incontournable pour les entreprises, qu'il s'agisse de très grosses sociétés comme celles de l'aéronautique avec Airbus ou Boeing , oui des PME.



La société stéphanoise SFH l'a compris depuis plusieurs années. Elle propose aujourd'hui à ses clients que sont ces géants de l'aéronautique, entre autres, des machines à même de récupérer leurs déchets industriels, les trier, laver, compacter et les rendre de nouveau prêts à l'usage ; que ce soient les matériaux ou les fluides de coupe.



Dans ce secteur très concurrentiel, pour Yves Marnas, le PDG de SFH, si ça marche, c'est parce que sa société a deux mots d'ordre : qualité et innovation.