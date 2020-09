" Si un jeune ne peut pas acheter de masque, l'accès à l'université est refusé "

2 203 euros et 20 centimes.

Voilà ce que coûte précisément la rentrée à un étudiant non boursier au Mans.

Ce budget est conséquent et il augmente de 50 euros par rapport à l'année dernière. C'est le résultat d'une étude menée par l'AFJEM, la fédération des étudiants manceaux. Victor Marion, le président, nous explique ces chiffres.