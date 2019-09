Siel Bleu ouvre un nouveau créneau d'activités physiques adaptées à Nevers.

L'activité physique, c'est bon pour la santé, le bien-être et ça donne le sourire ! Ce nouveau cours d'activités physiques offre la possibilité aux personnes qui le souhaitent de pouvoir pratiquer une activité physique, sans but de performance, mais plus dans une optique de maintien des capacités physiques par des séances globales de maintien des capacités cardio-respiratoires, musculaires, de souplesse et d'équilibre. Le mot d'ordre : respecter les envies de pratique et l'état de santé de chacun. Les séances se déroulent le mercredi de 17h00 à 18h00 au Dojo, dans les locaux de l'ASPTT Nevers (face à l'hôpital Pierre Bérégovoy). Renseignements 06/25/83/23/63.