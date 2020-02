Signature du CPOM entre le Conseil Départemental et l'ADMR 22

Le Conseil Départemental s'engage depuis 2016 pour l'aide à domicile.

30 millions d'euros sont consacrés chaque année à ce domaine.



Pourtant, c'est un secteur en perdition mais le Département a pris le problème à bras le corps, avec les structures. Une réforme a pu être menée. Et mardi, un Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyen a été signé entre le Département et l'ADMR 22, principale structure de service à domicile.



Manuela Charles, la présidente fédérale de l'ADMR 22, accompagnée d'Anne-Lise Nocet et Vincent Desprez, deux vices-présidents fédéraux sont les invités de votre région.