SIGVARIS Group France : l'innovation des produits et dans les ateliers.

Quand il parle de l'entreprise SIGVARIS Group France, son directeur général, Stéphane Mathieu dit que c'est "une start up centenaire" !

Une façon d'insister sur le savoir faire de cette société familiale depuis plus de cent ans, en même temps que sa capacité sa capacité à innover.

Et en matière d'innovation Sigvaris a fait fort cette année 2019 avec 3 nouveautés dont il sera bien sûr question dans cette émission.

Vous allez même pouvoir rentrer dans les ateliers de fabrication avec Raphaël Blanchard, directeur de production.