Simone Veil, une éternelle rebelle

La dispa­ri­tion de Simone Veil vendredi à quelques jours de ses 90 ans, continue d'émouvoir des milliers de Français. La France lui rend solennellement hommage ce matin à l'Hôtel des Inva­lides. Le président de la République va présider des obsèques natio­nales dignes de celles d'un chef d'Etat avec notamment les honneurs mili­taires.

L'une des personnalités préférées des Français

Les drapeaux français seront ornés d'un crêpe noir en signe de deuil tandis que les drapeaux euro­péens seront mis en berne. C'est Emmanuel Macron qui pronon­cera l'éloge funèbre de l'ancienne ministre et au cours duquel il tracera les trois dimen­sions de sa vie : son engagement pour l'Europe, ses convic­tions féministes et le drame de la Seconde guerre mondiale.

A l'exception de Jacques Chirac, Valéry Giscard ­d'Estaing, Nico­las Sarkozy et François Hollande seront présents de même que la quasi-totalité de la classe politique française. Depuis son entrée dans la vie publique en 1974, Simone Veil a toujours été l'une des personnalités préférées des Français.



Une femme aux convictions fortes

Une popularité qui ne s'est jamais démentie au fil de ses fonctions : ministre de la Santé, députée européenne, membre du Conseil constitutionnel puis de l'Académie française. Une unanimité politique aussi en dépit de convictions fortes. Mais derrière l'image et le chignon, quelle femme était Simone Veil ? Sarah Briand, journaliste à France 2, est l'auteur du livre et du documentaire : "Simone, éternelle rebelle", répond aux questions de Stéphanie Gallet.



Ajoutons que suite aux obsèques orga­ni­sées aux Inva­lides, Simone Veil sera inhu­mée aux cime­tière du Mont­par­nasse au côté de son mari, Antoine, décédé il y a 4 ans. Une campagne est déjà en cours pour convaincre la famille et le chef de l'Etat de faire reposer l'ancienne première prési­dente du Parle­ment euro­péen au Panthéon.