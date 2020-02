Siphano est un youtuber de 2,2 millions d’abonnés. Adepte des licences Nintendo, il touche également à d’autres jeux comme The Last of Us ou Minecraft, tout en proposant d’autres contenus divers : vidéos réactions, critiques de films, engagement dans la défense des animaux…

