Site Saint Sauveur : lieu de rencontre entre patrimoine et création artistique

Depuis son ouverture en 2013, le site Saint Saveur à Rocheservière abrite une œuvre exceptionnelle : une broderie réalisée par Nicole Renard, entre 1974 et 1998… pendant 48 000h, elle a brodé l’évangile de Saint Jean, les Épîtres et l’Apocalypse. Une broderie exposée dans la chapelle Saint Sauveur, où est également mis en valeur un retable du 17ème siècle… Et depuis 2016, un nouvel espace a ouvert sur le site. Baptisé la Maison, c’est le pôle création… Découverte en compagnie de Fanny Brevet.