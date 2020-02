Skier sans se ruiner : les bons plans de Catherine Foulsham

Les vacances de février approchant (22 février – 7 mars) nous sommes nombreux à rêver de cimes enneigées. Quels sont les « bons plans » pour partir sans se ruiner.

Les deux conseils apportés par Jean-Marc Silva, directeur général de France Montagnes sont l'anticipation et la stratégie.



L'anticipation

Sans surprise, plus on réserve tôt moins c’est cher et plus on trouve station à son pied. Avec 141 stations sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes (plus de 300 en France) vous devriez trouver votre bonheur.

Réservez tout ce que vous pouvez sur internet.



Soyez stratégique

Misez sur la deuxième semaine des vacances. Les semaines de vacances avec une seule zone sont traditionnellement moins chères que les semaines centrales : ainsi, selon l’Observatoire de France Montagnes, il vous en coûtera en moyenne 2 231 euros la semaine du 22 février contre 920 la semaine du 29 février.

