SNLC du 15 avril, Economie, associations, entreprises et emploi

9h04: Guy Winandy, ancien maçon, représentant syndical permanent CSC dans une grande entreprise du secteur de la construction.

9h18: Alain Lavoix, gérant d'une société d'informatique, de copieurs et de mobilier de bureau

9h28: Prof. Olivier de Schutter, Université Catholique de Louvain et à Science Po Paris.

9h46: Olivier Frey, Patron du restaurant La Charcuterie (Bx)

9h59: Christophe Hermanns, représentant Vigo Creative IGO CREATIVE SRL, Administrateur, CEO.

10h11: Thierry Evens, porte-parole de l'UCM

10h24: Olivier de Wasseige, Directeur Général de l'Union Wallonne des Entreprises

10h39: Yvan de Beauffort, chargé de cours & coach en finance à Solvay Business School (ULB), administrateur d’un hôpital universitaire, époux d'une médecin urgentiste de première ligne contre le coronavirus.

10h49: Charles Declercq, prêtre et animateur RCF Bruxelles

10h52: Abbé Dominique Janthial, curé de la paroisse Saint-François de Louvain-la-Neuve, célébrant de la messe de 19h.