SNLC du 18 mai - Déconfinement phase 2

Nous recevons des témoins impliqués dans cette phase 2 du déconfinement afin d'en savoir plus sur l'état d'esprit de ce lundi 18, premier jour de cette phase, et en apprendre plus sur la sécurité sanitaire mise en place et l'organisation qui a été/est/sera nécessaire.

9h05: Murielle Radoux, directrice maternelle et primaire à l'école de Ninane (Chaudfontaine)

9h18: Suzanne Van sull, présidente de PO, école sainte Dominique à Schaerbeek et membre du CA du SeGEC

9h36: Mathias Thyssens, Directeur du collège sainte Véronique à Liège

9h51: Chronique de Dany "Histoire de savoir - La jeune fille à la perle"