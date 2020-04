SNLC du 23 avril - Spéciale Radio Don

Chaque jour, nous sommes à vos côtés. Pour vous informer, décrypter l’actualité, partager vos témoignages. Pour vous accompagner, prier, chercher du sens à la vie.

Parce que le confinement se partage, faites un don.

Comment ?



Par téléphone au 04 237 00 74

Sur le compte de votre radio préférée

Radio 1RCF Belgique: https://rcf.be/don-1rcf-belgique

Radio RCF Bruxelles: https://rcf.be/don-bruxelles

Radio RCF Liège: https://rcf.be/don-liege

​​9h05: Karim Ibourki, Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA)

9h18: Jacques Galloy, directeur de 1RCF Belgique

9h32: Emmanuel Tourpe, directeur progammation des antennes, directeur adjoint des programmes ARTE

9h43: Dorian de Meeus, rédacteur en chef de La Libre

9h53: Philippe Lawson, directeur des rédactions du journal L'avenir

10h03: Fred Cools, Président de la Craxx, asscoiations des radios associatives d'expression culturelle, et directeur de 48FM, la radio de l'ULiège

10h09: Mgr Jean-Luc Hudsyn, évêque auxiliaire du Brabant-Wallon, référent pour les médias

10h18: Delphine Freyssinet, journaliste RCF Bruxelles et animatrice de "Sur les pouces 11-13h"

10h27: Charles Neuforge, directeur RCF Liège et "Serrons-nous les coudes"

10h32: Elise Vanesche, 1RCF, Marketing et production messes

10h42: Bou Bounoider, bénévole RCF Bruxelles, anime "les belles lettres belges" tous les 2e vendredi du mois à 16h.

10h50: Cyril Becquart, directeur opérationnel de CathoBel, qui a été touché par le Covid mais a récupéré depuis.

10h55: Enzo, bénévole RCF Bruxelles, anime "Chronique au fil de la vie" dans "Bruxelles ma belge" du lundi au vendredi sauf le mercredi ainsi que l'émission "plumes chrétiennes" avec Thérèse Wattiaux le lundi à 19h30