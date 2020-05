SNLC du 26 mai - L'école à la maison

9h05: Joelle Iland, coach de vie, scolaire et maman

9h23: Yvan de Beauffort, papa de plusieurs enfants 6, 11 et 15 ans, compositeur de musique électronique, bénévole RCF BXL, épouse est médecin urgentiste mobilisée à l'hopital st Pierre, centre de référence Covid19, est aussi président de la section MR de Schaerbeek.

9h38: Edoardo Traversa et Linda. La maman vient d'accoucher d'un petit garçon début mai. Edoardo est professeur de droit fiscal à l'UCL. Il est coordinateur de la plate-forme Echange. Il enseigne donc maintenant à distance. Vu la réduction de ses multiples activités, il s'occupe beaucoup de ses enfants (vélo, etc) et aide beaucoup au ménage. Linda est autrichienne et parle allemand aux enfants (elle travaille à la Commission, donc en télétravail) Eloisa (10ans) Emilio (9ans) et Egon (3ans et demi). D'habitude ils fréquentent la paroisse allemande et Emilio aurait du faire sa première communion le 2 mai, remise à l'automne.

9h48: Sophie Ridremont, professeur d'académie de musique qui a gardé le contact avec ses élèves

9h54: Thierry Dupiereux chronique famille