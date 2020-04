SNLC du 28 avril - Spéciale déconfinement

9h05: Madame Anick, gérante JARDIFLORE - Pépinière

9h19: Léonard Monami, président de la Fenaca - Fédération nationale des commerçants ambulants

9h36: Brigitte de Fays, auditrice RCF

9h45: Tommy Scholtes, Porte-parole francophone de la conférence épiscopale et du Cardinal De Kesel

10h02: Baptiste MANDON de Choucounut, Pâtisserie salon de thé à St Gilles

10h16: Restaurateur Roberto Pintus "Le Max" à Bruxelles

10h27: Rudi Schautteet, porte parole du groupe Brico

10h36: Quentin le Bussy, gérant d'un magasin de bricolage à Liège

10h42: Josepha Moreno, dirige plusieurs Suick et Burger King en province de Liège

10h49: Thierry Dupiereux, directeur des médias, rédacteur en chef au Ligueur, bihebdomadaire de la Ligue des Familles en direct pour chronique famille

10h56: Joelle Iland, chronique bien-être, déconfinement et distance sociale.