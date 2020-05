SNLC du 28 mai - Environnement

Ne reprenons pas nos anciennes habitudes pour "profiter" de la nature. Apprenons à la connaitre, à la contempler, à nous émerveiller, à vivre avec elle. Elle pourrait bien nous surprendre et nous en apprendre beaucoup sur nous-même, dans sa contemplation, en devenant pèlerin de notre fort intérieur.

9h04: Fanny Carion, coordinatrice des formations à la nature chez Natagora

9h15: Eric Cooper, journaliste RCF qui co-anime l'émission "Raconte-moi la campagne", avec "Accueil champêtre"

9h29: Gaëtan Plein, Guide nature à l'Office du Tourisme de Spa

9h42: Sebastien de Fooz, pèlerin dans Bruxelles, auteur de "partir chez soi"

9h54: Chronique littéraire de Bou Bounoider

Conseils pour apprendre à contempler la nature:

-Prenez une photo, durant une promenade, d'un endroit que vous aimez, de façon régulière et en observer l'évolution.

-Fermez les yeux, sentez les odeurs qui vous entourent, avant, après la pluie.

-Posez-vous, prenez le temps, regardez et écoutez.

-Quand vous vous déplacez, oublions un peu la destination et soyons conscients de là où nous nous situons dans le présent. Ayons la conscience de ce et de ceux que nous croisons, avec un regard bienveillant. Rendons-nous disponible à ce qui nous entoure, à accueillir ce qui est autour de nous.