SNLC du 5 juin - Les transports

Allons-nous modifier nos habitudes en termes de mobilité ? Le télétravail va-t-il devenir la norme ? Le vélo, les transports en commun et les moyens de déplacement moins polluants seront-ils privilégiés ? Le gouvernement doit-il sauver Brussels Airlines et le secteur des compagnies aériennes ?

9h05: Benoît Godard, responsable communication et porte-parole de l'Institut Vias, l'Institut pour la Sécurité routière

9h17: Bernard Gabriel, responsable du Gracq Basse-Meuse

9h27: Noé Lecocq, chargé de projet Inter-Environnement Wallonie

9h40: Elke Van den Brandt, Ministre de la mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière au sein du gouvernement de la région Bruxelles-Capitale

9h58: Pr Mario Cools ULiège, ingénieur civil spécialisé dans l’analyse et la gestion des système de transports