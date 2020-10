SNSM - Grandes marées

Les grandes marées débutent aujourd'hui. Avec un coefficient de marée de 117, elles nécessitent une grande vigilance de la part des promeneurs et des usagers de la mer. On fait le point ce matin avec Stéven Gérard, président de la SNSM de Port-en-Bessin, au micro de Clarisse Bois.



À noter que la SNSM lance une vaste opération de renouvellement de sa flotte. Ce sont 140 vedettes et canots qui vont être remplacés sur dix ans, pour un coût total de 100 millions d'euros.