SNU, médecins salariés en zone rurale et nuit des églises au menu de l'hebdo

A la une de cet hebdo région : le service national universel, le SNU, qui est testé dans le département de la Loire Atlantique depuis deux semaines où 179 jeunes volontaires sont réunis dans un centre à Guérande. Nous sommes allés à leur rencontre afin de comprendre leurs motivations.



L’initiative de la semaine émane du conseil départemental de la Vendée qui a pris l’initiative de créer des Centres Vendée Santé, et de rémunérer des médecins afin de répondre à la problématique du déficit de médecins en zones rurales.



Rencontre cette semaine avec un jeune homme de Mayenne, devenu tétraplégique après un mauvais plongeon dans la mer. Au cours de son travail de reconstruction, il a décidé de créer une association qui vient en aide à d’autre personnes en situation de handicap.



Dans la rubrique actualité des diocèses, ce vendredi débute la deuxième édition du festival chrétien Amen-toi ! Qu'ils soient orthodoxes, catholiques, protestants évangéliques ou luthériens, ils se retrouveront tous, du vendredi 29 au dimanche 31 juin à Freigné, en Loire Atlantique, pour louer prier, chanter et danser ensemble.



Et enfin, avec cette forte chaleur quoi de mieux que les églises ou les cathédrales pour profiter du frais en fin de journée. Et ça tombe bien car la nuit des églises, ça commence ce week-end.