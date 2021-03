1,2,3 Vaccinez! oui mais avec quoi? AstraZénéca ?..peut-être!

Les variants se multiplient, le virus s'étend et les vaccins se mondialisent. toutes générations confondues.

Seule solution pour éradiquer définitivement un corona persistant. Mais lequel choisir? That's the question pour 60 millions de consommateurs!

Jacques Bouhours,ancien médecin réanimateur, vous en dit plus au micro de Chantal de La Touanne;