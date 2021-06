1 600 kilomètres à vélo pour soutenir la recherche contre le cancer pédiatrique

C’est le défi dans lequel se sont lancés deux Varois, Mickaël et Frédéric. Partis de Saint-Malo le 22 mai dernier, ils rejoindront Nice le 10 juin prochain. Un périple en mémoire de leurs fils : Léo et Pierrot, décédés respectivement d’un cancer à 15 et 17 ans.

« Nous avons choisi de partir de Saint-Malo car c’est là que nous avons passé nos dernières vacances avec notre fils », explique Mickaël, papa de Léo, décédé en 2017 d’une forme rare de cancer alors qu’il n’avait que 15 ans. A ses côtés sur les routes de France, Frédéric, un ami qu’il a connu à l’hôpital Larchet, à Nice où était aussi hospitalisé son fils, Pierrot. Partis de Bretagne le 22 mai dernier, ils espèrent rejoindre Nice le 10 juin prochain.

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

« Les gens doivent savoir où va l’argent »

Au cours de ce périple, ils prennent le temps de s’arrêter dans différents hôpitaux comme à Nantes, Bordeaux ou Toulouse aujourd’hui où une rencontre est prévue avec les chercheurs de l’Institut Universitaire du Cancer de Toulouse-Oncopole. L’occasion pour eux de mieux comprendre leur fonctionnement, leurs besoins et leurs attentes. « C’est fondamental. Les gens doivent savoir où va l’argent ».

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Moment de partage et d’espoir

Lors de ces haltes, Mickaël et Frédéric prennent aussi le temps d’échanger avec des familles, touchées elles aussi par le cancer d’un enfant. Un moment de partage et d’espoir. « Même si elles se projettent dans le malheur, elles voient deux papas qui continuent à avancer. Et c’est aussi ça qui leur donne de la force ».

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Pour soutenir l’association : https://www.associationleo83.com/don