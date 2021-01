10 ans de l'atelier photo de la Maison de Molenbeek - Association Singa

Coup de projecteur : l’atelier photo de la Maison des Cultures de Molenbeek célèbre ses 10 ans.

Une exposition est actuellement à voir jusqu'au 31 janvier à la Maison des Cultures de Molenbeek et sur la façade de l'ancien café Brass'art sur la place communale de Molenbeek.

Un anniversaire qu’on fête avec Zakaria El Bakkali, le responsable de cet atelier photo, ainsi que 2 de ses jeunes talents : Eslem Akdag, aujourd’hui photographe professionnelle, et Amina qui aimerait bien le devenir.





L'Air du Temps : Sophie Mincke, chargée de communication de l'association Singa Belgique.

Cette association fondée à Bruxelles en 2017, crée des liens entre Bruxellois et nouveaux arrivants - qu’ils soient demandeurs d’asile, réfugiés, migrants - pour faciliter leur intégration à Bruxelles. Il s'agit de

permettre les rencontres avec les locaux et déconstruire les préjugés.