100% présentiel : la colère de la FCPE 49 & Pas d'immobilier au Parc Saint-Anne

Au sommaire :



. La FCPE de Maine-et-Loire persiste et signe, les règles doivent être les mêmes pour tous les élèves des lycées publics ou privés du département. Le 100% présentiel ne doit pas être possible. Une version que contestent les services à la direction de l’enseignement catholique de l’Anjou.



. Après trois ans de lutte, la victoire de l’association La sauvegarde de l’Anjou est quasi complète. Le projet immobilier prévu au Parc Saint-Anne aux Ponts-de-Cé ne devrait pas voir le jour. Plus d’explications tout à l’heure.